Байден призвал главу штата Нью-Йорк к отставке из-за обвинений в домогательствах

Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен покинуть должность на фоне расследования, в котором его обвинили в систематических сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.

Отвечая на вопрос, должен ли Куомо уйти в отставку после публикации итогов расследования, Байден сказал: «Да». Вместе с тем глава государства пока не стал настаивать на том, чтобы губернатор был привлечен к судебному преследованию.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя ситуацию с Куомо, в свою очередь сказала: «Все женщины, которые пережили подобный опыт, домогательства или жестокое обращение или, в худшем случае, нападение, заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны».

Расследование, инициированное генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс, в отношении Эндрю Куомо показало, что он систематически подвергал женщин сексуальным домогательствам. Результаты пятимесячного расследования опубликованы на сайте генпрокурора.

В 165-страничном докладе говорится, что следователям удалось выявить «глубоко тревожную, но ясную картину» того, что происходило на рабочем месте у Куомо. Он, как утверждается в расследовании, регулярно оскорблял действующих и бывших сотрудников своего аппарата женского пола, трогая и целуя их вопреки их желанию, а также отпускал неприличные комментарии сексуального характера в их адрес.

В расследовании упоминаются 11 женщин, подвергшиеся харассменту со стороны губернатора. В общей сложности следователи получили показания от 179 человек. По мнению авторов расследования, Куомо таким образом нарушал как федеральное законодательство, так и законы штата.

На пресс-конференции во вторник юристы, проводившие расследование, рассказали о многочисленных эпизодах, в которых Куомо якобы хватал за грудь или ягодицы своего бывшего исполнительного помощника, а также проводил пальцем по позвоночнику и трогал за живот военнослужащую, прикомандированную к службе безопасности губернатора.

Как заявила Джеймс, было установлено, что домогательствам со стороны Куомо подверглись несколько женщин, не имеющих отношения к администрации штата. На данный момент прокуратура штата не предъявила Куомо каких-либо обвинений.

Губернатор, комментируя результаты расследования, заявил, что представленные в нем факты сильно преувеличены. «Я никогда не прикасался к кому-либо ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств», — сказал он.

По словам Куомо, в его манере общения с людьми часто присутствуют тактильные элементы и фразы, например «дорогая» или «Чао, Белла». «Я целую людей в лоб. Я целую людей в щеку. Я целую людей в руки. Я обнимаю людей. Я обнимаю людей, мужчин и женщин», — описал губернатор свой стиль общения.

Вместе с тем Куомо заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на требования со стороны ряда политиков и общественных деятелей. Как пишет Financial Times, Куомо, находящийся в должности губернатора штата с начала 2011 года, собирает деньги на предвыборную кампанию, чтобы переизбраться на четвертый срок в следующем году.

Расследование в отношении Куомо началось после того, как в феврале его две бывшие помощницы Линдси Бойлан и Шарлотта Беннетт обвинили губернатора в сексуальных домогательствах. В частности, Бойлан заявляла, что двусмысленные предложения поступали от Куомо с 2016 по 2018 год. По ее словам, он предлагал ей сыграть в карты на раздевание и однажды поцеловал без ее согласия. Беннетт говорила, что губернатор домогался ее весной и летом 2020 года. По словам экс-помощницы, он расспрашивал о ее интимной жизни, делал намеки, которые она расценила как попытки вступить с ней в связь, а также жаловался на одиночество.