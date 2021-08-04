Войти
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
реформы
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
позиция
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Байден призвал главу штата Нью-Йорк к отставке из-за обвинений в домогательствах

271
Байден призвал главу штата Нью-Йорк к отставке из-за обвинений в домогательствах

Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен покинуть должность на фоне расследования, в котором его обвинили в систематических сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.

Отвечая на вопрос, должен ли Куомо уйти в отставку после публикации итогов расследования, Байден сказал: «Да». Вместе с тем глава государства пока не стал настаивать на том, чтобы губернатор был привлечен к судебному преследованию.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя ситуацию с Куомо, в свою очередь сказала: «Все женщины, которые пережили подобный опыт, домогательства или жестокое обращение или, в худшем случае, нападение, заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны».

Расследование, инициированное генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс, в отношении Эндрю Куомо показало, что он систематически подвергал женщин сексуальным домогательствам. Результаты пятимесячного расследования опубликованы на сайте генпрокурора.

В 165-страничном докладе говорится, что следователям удалось выявить «глубоко тревожную, но ясную картину» того, что происходило на рабочем месте у Куомо. Он, как утверждается в расследовании, регулярно оскорблял действующих и бывших сотрудников своего аппарата женского пола, трогая и целуя их вопреки их желанию, а также отпускал неприличные комментарии сексуального характера в их адрес.

В расследовании упоминаются 11 женщин, подвергшиеся харассменту со стороны губернатора. В общей сложности следователи получили показания от 179 человек. По мнению авторов расследования, Куомо таким образом нарушал как федеральное законодательство, так и законы штата.

На пресс-конференции во вторник юристы, проводившие расследование, рассказали о многочисленных эпизодах, в которых Куомо якобы хватал за грудь или ягодицы своего бывшего исполнительного помощника, а также проводил пальцем по позвоночнику и трогал за живот военнослужащую, прикомандированную к службе безопасности губернатора.

Как заявила Джеймс, было установлено, что домогательствам со стороны Куомо подверглись несколько женщин, не имеющих отношения к администрации штата. На данный момент прокуратура штата не предъявила Куомо каких-либо обвинений.

Губернатор, комментируя результаты расследования, заявил, что представленные в нем факты сильно преувеличены. «Я никогда не прикасался к кому-либо ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств», — сказал он.

По словам Куомо, в его манере общения с людьми часто присутствуют тактильные элементы и фразы, например «дорогая» или «Чао, Белла». «Я целую людей в лоб. Я целую людей в щеку. Я целую людей в руки. Я обнимаю людей. Я обнимаю людей, мужчин и женщин», — описал губернатор свой стиль общения.

Читайте также: COVID-19 оказался гораздо опаснее вакцин в отношении риска тромбоза

Вместе с тем Куомо заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на требования со стороны ряда политиков и общественных деятелей. Как пишет Financial Times, Куомо, находящийся в должности губернатора штата с начала 2011 года, собирает деньги на предвыборную кампанию, чтобы переизбраться на четвертый срок в следующем году.

Расследование в отношении Куомо началось после того, как в феврале его две бывшие помощницы Линдси Бойлан и Шарлотта Беннетт обвинили губернатора в сексуальных домогательствах. В частности, Бойлан заявляла, что двусмысленные предложения поступали от Куомо с 2016 по 2018 год. По ее словам, он предлагал ей сыграть в карты на раздевание и однажды поцеловал без ее согласия. Беннетт говорила, что губернатор домогался ее весной и летом 2020 года. По словам экс-помощницы, он расспрашивал о ее интимной жизни, делал намеки, которые она расценила как попытки вступить с ней в связь, а также жаловался на одиночество.

Джо Байден, Эндрю Куомо
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 августа 2021
Вторник, 3 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016