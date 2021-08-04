Японка выиграла медаль Олимпиады в 12 лет

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Японская скейтбордистка Кокона Хираки выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в возрасте 12 лет. Спортсменка выступала в скейтбординге в дисциплине «Парк».

Бронзовую медаль соревнований выиграла Скай Браун из Великобритании, 7 июля этого года ей исполнилось 13 лет. Обладательницей золотой награды по итогам соревнований стал еще одна японка — Сакура Есодзуми, на момент проведения соревнований ей исполнилось 19 лет.

Ранее в Токио проводились соревнования по скейтбордингу в дисциплине «Улица», их выиграла японка Момидзи Нисия, ей исполнилось 13 лет.

Соревнования по скейтбордингу продолжатся 5 августа. В этот день пройдут мужские соревнования в дисциплине «Парк».

Решение о включении скейтбординга в программу Олимпиады в Токио было принято в июне 2016 года.