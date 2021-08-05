В СБУ назвали причину смерти Марчука

Экс-премьер-министр, первый глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер из-за обострения заболеваний, которое произошло вследствие коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба СБУ.
«Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что сердце Евгения Марчука остановилось утром в четверг, 5 августа.
«Черный день...Умер ЕК...Остановилось сердце», — сообщила супруга Марчука Лариса Ившина.
Евгению Марчуку было 80 лет. Генерал армии Украины. Он был первым действующим главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 по июль 1994-го. С марта 1995-го по май 1996 года Марчук возглавлял Кабинет министров Украины, а с июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны.
С ноября 2018 года по май 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.
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