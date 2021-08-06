Украинский каратист завоевал «бронзу» токийской Олимпиады

Представитель украинского каратэ Станислав Горуна завоевал в пятницу бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг.
В полуфинале 32-летний львовянин уступил 33-летнему двукратному чемпоину мира из Италии Луиджи Бузе - 0:3.
В групповом раунде Горуна победил японца Кена Нисимуру (2:1), американца Томаса Скотта (2:1), завершил вничью поединок с венгром Габором Харспатаки (0:0) и уступил египтянину Абдалле Абделазизу (1:4), заняв второе место в своей группе.
Сейчас в активе Украины на Олимпиаде в Токио 14 медалей - 1 золотая, 3 серебряные и 10 бронзовых.
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