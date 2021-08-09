BioNTech рассчитывает заработать на вакцине от COVID-19 около €16 млрд в этом году

Немецкая компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, рассчитывает, что доход от продаж препарата в 2021 году может составить €15,9 млрд. Об этом говорится в распространенном в понедельник финансовом отчете фирмы из Майнца.
По его информации, на текущий год BioNTech повысила прогноз продаж вакцины Comirnaty с €12,4 млрд до €15,9 млрд. В компании пояснили, что такие ожидания основаны на подписанных в настоящее время контрактах на поставку около 2,2 млрд доз препарата в 2021 году и более 1 млрд доз в 2022 году.
Вместе с тем, как указывается в отчете, по состоянию на 21 июля консорциум BioNTech-Pfizer отправил примерно 1 млрд доз вакцины в более чем 100 стран и территорий по всему миру. В общей сложности BioNTech и Pfizer планируют произвести 3 млрд доз препарата к концу 2021 года и еще до четырех млрд доз к 2022 году.
21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории ЕС. Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016