Цена акций Pfizer побила рекорд 22-летней давности

Акции фармацевтической компании Pfizer достигли исторического максимума, обновив рекорд, установленный 22 года назад. На торгах во вторник, 10 августа, котировки выросли на 5,6% по сравнению с предыдущим днем, составив $48,57 за акцию, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).
Это максимальный уровень с апреля 1999 года. Тогда стоимость акций Pfizer достигла $47,39. Процентный прирост котировок также максимальный с ноября прошлого года, когда компания опубликовала положительные данные по своей вакцине от коронавируса COVID-19.
Позднее во вторник рост немного замедлился и акции компании завершили торги приростом на 4,81% — на уровне $48,19.
«Я думаю, что Pfizer наконец получил признание за вакцину», — сказал по поводу взлета акций управляющий портфелем Gabelli Funds Джефф Джонас. Инвесткомпания владеет пакетом акций Pfizer.
Раньше инвесторы относились к вакцине как к «единовременному вливанию денежных средств ... к сожалению, этот бизнес будет долговечным», — также отметил Джонас и добавил, что Pfizer сможет использовать технологию производства вакцины против других болезней.
Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech, вместе разработавшие вакцину, в совокупности поставили свыше 1 млрд доз препарата (данные на 21 июля). Благодаря вакцине продажи Pfizer во втором квартале взлетели на 92% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до $18,98 млрд. В первом квартале рост составил 45%.
При этом доходы Pfizer могут вырасти еще больше, учитывая, что в июне ВОЗ разрешила использовать прививку от Pfizer/BioNTech для детей от 12 до 15 лет. Кроме того, компании приступили к разработке третьей дозы вакцины, которая может понадобится, так как действие первых двух доз слабеет через полгода после применения.
В отчетности BioNTech, которая вышла 9 августа, говорится, что две компании заключили договоры на поставку 2,2 млрд доз вакцины в 2021 году и уже договорились о поставке свыше одного млрд доз на 2022 год.
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