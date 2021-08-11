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В РФ подсчитали эффективность «Спутника V» против дельта-штамма коронавируса

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В РФ подсчитали эффективность «Спутника V» против дельта-штамма коронавируса

Эффективность вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавируса составляет примерно 83%. Кроме того, эффективность препарата против тяжелых случаев ковида превышает 95% сообщил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня вакцина „Спутник V“ показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили», — сказал он.

Министр подчеркнул, что вакцина эффективно защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции. «Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжелое заболевание новой коронавирусной инфекцией, и что немаловажно, она предотвращает вот эти тяжелые заболевания, требующие госпитализации. То есть этот лекарственный препарат является сегодня эффективным и продолжает работать», — отметил Мурашко, добавив, что вакцина также имеет высокий профиль безопасности.

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Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России ровно год назад, 11 августа 2020 года. В конце 2020 года начались поставки «Спутника V» на экспорт, и сейчас он одобрен в 69 странах и территориях. Украина отказалась от использования этой вакцины.

Спутник V, Дельта
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