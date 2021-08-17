Беленюк получил звание «старший лейтенант» и пистолет

Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил украинского борца, чемпиона Олимпийских игр в Токио с получением очередного воинского звания, а также наградил поощрительным отличием, сообщает пресс-служба министерства.
«Сегодня, 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания „старший лейтенант“ и наградил поощрительным отличием Министерства обороны „Огнестрельное оружие“ — пистолетом ПМ», — указывается в сообщении.
Как сообщалось, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 87 кг и принес в копилку украинской сборной единственную золотую медаль.
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