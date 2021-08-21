Очередной форум «Украина 30» пройдет завтра, на нем выступит Зеленский

Завтра, 22 августа, пройдет очередной форум «Украина 30». На этот раз он будет посвящен украинским защитникам.

Об этом сообщает Telegram-канал этого форума.

Сообщается, что на его полях пройдет IV Международный волонтерский и ветеранский форум «Украина 30. Защитники».

Официальное открытие будет в 10:30. Запланировано выступления министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, который выступит на закрытии форума в 16:00.