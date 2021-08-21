Очередной форум «Украина 30» пройдет завтра, на нем выступит Зеленский

Завтра, 22 августа, пройдет очередной форум «Украина 30». На этот раз он будет посвящен украинским защитникам.
Об этом сообщает Telegram-канал этого форума.
Сообщается, что на его полях пройдет IV Международный волонтерский и ветеранский форум «Украина 30. Защитники».
Официальное открытие будет в 10:30. Запланировано выступления министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, который выступит на закрытии форума в 16:00.
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https://en.sites.google.com/view/fffvppp/home
https://en.sites.google.com/view/aaaveee/home
https://en.sites.google.com/view/mmvww/home
https://en.sites.google.com/view/zzvjj/home
https://en.sites.google.com/view/kkvxx/home
https://en.sites.google.com/view/qqvkk/home
https://en.sites.google.com/view/ccvuu/home