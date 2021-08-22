В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации

В американском Нью-Йорке объявили режим чрезвычайного положения. К городу приближается ураган «Генри».

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу губернатора штата Нью-Йорка.

«Генри» относится к ураганам первой категории, что означает вероятную скорость 80 миль в час (128 км/ч). Из-за непогоды власти также закрыли для посещения статую Свободы.

«Я объявил чрезвычайное положение из-за урагана „Генри“. Были мобилизованы 500 военнослужащих Национальной гвардии, а ресурсы штата подготовлены для реагирования на шторм», — написал он.

В Национальном центре США по слежению за ураганами отмечают, что «Генри» движется на северо-восток. В связи с этим шторм и сильные ливни ожидают в этом районе, начиная с утра воскресенья.