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Владельцы старых компьютеров тоже смогут установить Windows 11

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Владельцы старых компьютеров тоже смогут установить Windows 11

Американская компания Microsoft оставила владельцам технически устаревших компьютеров лазейку, с помощью которой они смогут попробовать установить новую версию операционной системы — Windows 11 — на своих устройствах. Об этом в пятницу сообщил интернет-портал The Verge.

Как поясняет портал, Microsoft не позволит обновить Windows 10 до Windows 11 на компьютерах, не соответствующих минимальным системным требованиям, через свой сервис обновлений. Однако она не станет создавать препятствий, если пользователи таких устройств решат установить новую операционную систему самостоятельно с помощью образа диска (ISO-файла).

Компания указывает, что в этом случае они не гарантируют совместимость драйверов и надежность работы всей системы. Кроме того, по информации The Verge, Microsoft оставляет за собой право впоследствии отказать таким пользователям в предоставлении обновлений Windows 11, включая те, что связаны с безопасностью системы. Она подчеркивает, что не будет рекомендовать своим клиентам такой способ установки, хотя оставила его намеренно для того, чтобы они смогли оценить возможности новой операционной системы.

В июне Microsoft опубликовала официальные минимальные системные требования для Windows 11, согласно которым она будет работать только на компьютерах с процессорами Intel восьмого поколения. Новая информация же говорит о том, что владельцы некоторых устаревших ПК могут попробовать установить операционную систему, несмотря на них, пишет The Verge.

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24 июня Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 11. Планируется, что она станет доступна пользователям в конце этого года. Владельцы соответствующих требованиям компьютеров с Windows 10 получат ее бесплатно в качестве обновления.

Одним из главных нововведений Windows 11 стал обновленный дизайн. В частности, значительные изменения претерпело меню «Пуск», которое теперь будет располагаться в центральной части экрана. По словам представителя компании, обновленная версия ОС станет наиболее быстрой и безопасной в сравнении со своими предшественниками.

Microsoft, Windows 11
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