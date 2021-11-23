Microsoft обещает улучшить Windows 11

Операционная система Windows 11 станет быстрее и лучше работать на компьютерах уже в следующем году. Это официально пообещали в Microsoft.

Разработчики считают, что в следующем крупном обновлении Windows 11 смогут решить большинство проблем. Среди них называются совместимость с графическими ускорителями, скорость запуска системы и масштабируемость интерфейса.

Кроме того, в Microsoft ускоряет развертывание новой операционки. Возможность обновиться до Windows 11 получат большее число пользователей.

Новое поколение операционной системы для компьютеров стало доступно для установки 5 октября. Windows 11 включило в себя множество изменений, в том числе и обновленный интерфейс.