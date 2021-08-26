Европейский лоукостер Eurowings с сентября начнет летать в Украину

Немецкий лоукостер Eurowings с 1 сентября 2021 года начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф — Киев.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Международного аэропорта «Борисполь» в четверг, авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф — Киев — Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницу.

Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.

Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.