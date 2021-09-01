Меркель может остаться канцлером как минимум до Рождества

Глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч считает, что переговоры о формировании правящей коалиции ФРГ после сентябрьских выборов в Бундестаг затянутся настолько, что Ангела Меркель будет оставаться канцлером как минимум до Рождества. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу Phoenix.

«Моя оценка: Ангела Меркель по-прежнему будет канцлером на Рождество. Я прогнозирую, что переговоры о формировании коалиции будет длиться очень долго, поскольку, скорее всего, никакая партия не приблизится к достижению 30% голосов избирателей», — полагает Барч. «Это приведет к тому, что будут существовать различные варианты коалиций и мы увидим также большие тактические игры», — считает он.

Официально срок полномочий Меркель закончится с первым заседанием нового состава Бундестага, но она будет исполнять их до формирования нового Кабмина и даже может побить рекорд экс-канцлера Гельмута Коля, которые правил с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 год, то есть ровно 5 869 дней. Меркель может достигнуть этой отметки 17 декабря.

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября. Так как ни одна партия Германии, согласно последним опросам, и близко не наберет необходимое парламентское большинство, то следующее правительство в ФРГ, как и текущее, будет коалиционным. К примеру, сейчас в ФРГ правит коалиция, состоящая из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). 4 года назад их общих голосов хватило, чтобы обеспечить необходимое большинство в Бундестаге и сформировать Кабмин. Если отталкиваться от рейтингов на сегодняшний день, то для создания коалиции потребуются три партии, что серьезно усложняет процесс из-за расхождения в программах.