Власти Китая намерены создать Пекинскую фондовую биржу

Власти Китая намереваются открыть в Пекине новую фондовую биржу. Об этом в четверг заявил глава КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении в ходе Китайской международной ярмарки торговли услуг 2021 года.

«Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, ...создадим Пекинскую фондовую биржу и построим основную площадку для обслуживания инновационных малых и средних предприятий», — цитирует его агентство «Синьхуа».

На данный момент в Китае есть три фондовые биржи - в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.

Китай давно рассматривает возможность создания новой фондовой биржи для привлечения компаний, зарегистрированных за рубежом. Правительство рассчитывает, что эта инициатива также привлечет внимание крупных мировых компаний, в том числе Apple и Tesla, сказал один из источников. У них будет возможность выделить свои подразделения в Китае в отдельные компании и разместить их бумаги на новой бирже.

План создания новой биржи в Китае появился на фоне шагов американских регуляторов по исключению бумаг китайских компаний из торгов бирж США, если они не будут соответствовать стандартам аудита страны.