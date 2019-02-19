Компании Китая уходят с Австралийской фондовой биржи

Шесть китайских компаний (рекордное количество) провели делистинг с Австралийской фондовой биржи (ASX) в 2018 году. Годом ранее биржу покинули три китайских фирмы, пишет Asia Times.

Хотя на Австралийской бирже по-прежнему зарегистрированы около 40 китайских компаний, их акции торгуются редко, и многие из них столкнулись с трудностями с отчетностью и соблюдением требований.

Ужесточение Китаем контроля над капиталом, направленное на сдерживание оттока капитала, затруднило для китайских фирм, зарегистрированных на ASX, выплату дивидендов и даже платежи аудиторам.

Несмотря на то, что многие китайские компании по-прежнему стремятся к листингу на ASX, многим это не удается из-за того, что они не отвечают более жестким требованиям листинга. Примечательно, что в 2018 году на ASX не разместила акции ни одна китайская компания.

В последний раз листинг китайской компании на Австралийской бирже состоялся в 2017 году. Тогда поставщик образовательных услуг ReTech разместил свои акции на ASX, сумев привлечь 17 млн австралийских долларов, но не нашел широкой поддержки местных инвесторов.

Процедуру делистинга с ASX прошли Guangdong Corporation, которая провела IPO на Австралийской бирже еще в 1993 году, а также другие, казалось бы, перспективные компании, такие как China Dairy Corporation и China Construction Holdings. Обе они провели делистинг в 2015 году после почти двух десятилетий на Австралийской бирже.

Отметим, что тем временем американские биржи в 2018 году привлекли наибольшее количество IPO китайских компаний с 2010 года, несмотря на торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

33 китайских компании провели размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq. В их числе Tencent Music Entertainment, видеоплатформа iQiyi и производитель электромобилей Nio.

Количество IPO китайских компаний в США значительно превзошло показатель 2017 года, когда их было 17, и оказалось максимальным с 2010 года, когда их число составило 39.