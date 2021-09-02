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В Кремле «примут меры» если Украина попытается вступить в НАТО

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В Кремле «примут меры» если Украина попытается вступить в НАТО

России придется принять контрмеры, если Украина войдет в состав НАТО, заявил в интервью телеканалу «Известия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что в США «достаточно позитивно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины».

«Потенциально это (вхождение Украины в состав НАТО, — Ред.) для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал пресс-секретарь Путина.

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Если же это произойдет, России придется принять контрмеры, чтобы «провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность» ее рубежей, заявил Песков.

НАТО, отношения с Россией
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