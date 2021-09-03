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Зеленский предложил построить на территории Украины дата-центры Google, Microsoft и Amazon

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Зеленский предложил построить на территории Украины дата-центры Google, Microsoft и Amazon

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США презентовал ряд проектов, в том числе — проект строительства на украинской территории дата-центров ведущих американских ИТ-гигантов.

Соответствующая информация содержится в презентованном Зеленским в США списке проектов, текст которого опубликовал в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

В рамках проекта предусмотрено строительство в Украине гипермасштабированных дата-центров с облачными сервисами от корпораций Amazon (AWS), Microsoft (Azure) и Alphabet (Google Cloud).

Со стороны США в проекте предусматривается финансовая и экспертная поддержка идеи строительства облачной инфраструктуры.

Затраты на строительство одного такого объекта ожидаются в размере от $20 млн до $2 млрд.

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Отмечается, что правительство Украины готово уже сейчас способствовать строительству облачной инфраструктуры на территории страны.

Источник в правительстве подтвердил агентству «Интерфакс-Украина», что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения.

Microsoft, Google, Amazon, дата-центр, Владимир Зеленский
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