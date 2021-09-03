Зеленский предложил построить на территории Украины дата-центры Google, Microsoft и Amazon

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США презентовал ряд проектов, в том числе — проект строительства на украинской территории дата-центров ведущих американских ИТ-гигантов.
Соответствующая информация содержится в презентованном Зеленским в США списке проектов, текст которого опубликовал в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
В рамках проекта предусмотрено строительство в Украине гипермасштабированных дата-центров с облачными сервисами от корпораций Amazon (AWS), Microsoft (Azure) и Alphabet (Google Cloud).
Со стороны США в проекте предусматривается финансовая и экспертная поддержка идеи строительства облачной инфраструктуры.
Затраты на строительство одного такого объекта ожидаются в размере от $20 млн до $2 млрд.
Отмечается, что правительство Украины готово уже сейчас способствовать строительству облачной инфраструктуры на территории страны.
Источник в правительстве подтвердил агентству «Интерфакс-Украина», что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения.
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