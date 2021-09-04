Войти
Байден приказал рассекретить документы, связанные с 11 сентября
решение
Байден приказал рассекретить документы, связанные с 11 сентября
Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО
заявление
Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

В Великобритании готовы начать вакцинацию школьников от коронавируса

208
В Великобритании готовы начать вакцинацию школьников от коронавируса

Власти Великобритании готовы приступить к вакцинации подростков 12-15 лет от коронавируса уже на следующей неделе. Как сообщила в субботу газета The Daily Telegraph, главный санитарный врач Англии Крис Уитти может рекомендовать прививки для подростков уже в ближайшие дни, хотя профильный экспертный совет воздержался от такой рекомендации в очередном промежуточном докладе, опубликованном в пятницу.

В этом документе Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, который является консультативным органом при Минздраве страны, вновь подчеркнул, что польза от прививки для здоровья детей будет невелика. Было указано, что при массовой вакцинации для этой возрастной группы она лишь незначительно перевешивает риски, связанные с редкими побочными эффектами прививок. Вскоре после публикации доклада глава британского Минздрава Саджид Джавид поручил Уитти вновь изучить вопрос о вакцинации школьников и рассмотреть его "под более широким углом", чтобы ведомство смогло принять окончательное решение с учетом различных точек зрения.

Источники The Daily Telegraph в британском правительстве отмечают, что в конечном итоге рекомендация прививать школьников 12-15 лет будет дана, а подготовка к их вакцинации уже ведется. В пользу такого шага ранее высказывался министр образования королевства Гэвин Уильямсон. Чиновники и многие эксперты надеются, что это поможет снизить темпы распространения вируса в королевстве и обеспечить непрерывность учебного процесса, избежав закрытия школ и отдельных классов из-за вспышек COVID-19. При этом в правительстве много раз подчеркивали, что вакцинация детей будет осуществлять лишь с согласия взрослых.

Как указывают в комитете по вакцинации, на два миллиона привитых школьников в указанной возрастной группе будет приходиться 184 предотвращенных случая госпитализации с COVID-19, в том числе 5 случаев, требующих помещения подростка в реанимацию. Эти цифры не учитывают влияние вакцинации школьников, которые в подавляющем большинстве случаев легко переносят болезнь, на уровень заболеваемости среди других возрастных групп. В то же время указывается, что среди 2 млн привитых можно ожидать от 24 до 68 случаев развития миокардита - воспаления сердечной мышцы, которое в редких случаях наблюдается после введения мРНК-вакцин от коронавируса. Авторы рекомендаций считают, что при таком соотношении польза все еще перевешивает риски, однако некоторые побочные эффекты вакцинации подростков пока могут быть еще мало изучены, что создает "существенную неопределенность".

В августе комитет рекомендовал делать прививку от коронавируса всем подросткам в возрасте 16 и 17 лет, а также детям 12-15 лет, которые по состоянию здоровья наиболее подвержены риску инфекции. Для применения среди подростков в Соединенном Королевстве одобрены мРНК-вакцины, созданные американскими компаниями Moderna и Pfizer вместе с ее немецким партнером BioNTech.

Читайте также: Украинские бизнесмены начали собирать средства на восстановление костела Святого Николая

Отметим, что вопрос о необходимости вакцинации подростков вызывает споры не только в экспертном сообществе. В пятницу в Лондоне прошла акция противников вакцинации детей. Несколько сотен протестующих пытались ворваться в здание Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании, которое защищала полиция. Именно MHRA отвечает за регистрацию вакцин на территории королевства и ранее одобрило использование двух из них среди подростков.

Как сообщается на странице Скотленд-Ярда в Twitter, в ходе акции пострадали пятеро сотрудников полиции. 10 демонстрантов были задержаны.

Несмотря на регулярные акции антипрививочников в столице королевства, Великобритания является одним из мировых лидеров в сфере осуществления массовой вакцинации населения от коронавируса. Согласно последним данным, первый укол получили 88,6% граждан страны, которым больше 16 лет (свыше 48 млн человек). Полностью вакцинировано 79,4%.

Великобритания, вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 4 сентября 2021
Пятница, 3 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016