В Великобритании готовы начать вакцинацию школьников от коронавируса

Власти Великобритании готовы приступить к вакцинации подростков 12-15 лет от коронавируса уже на следующей неделе. Как сообщила в субботу газета The Daily Telegraph, главный санитарный врач Англии Крис Уитти может рекомендовать прививки для подростков уже в ближайшие дни, хотя профильный экспертный совет воздержался от такой рекомендации в очередном промежуточном докладе, опубликованном в пятницу.

В этом документе Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, который является консультативным органом при Минздраве страны, вновь подчеркнул, что польза от прививки для здоровья детей будет невелика. Было указано, что при массовой вакцинации для этой возрастной группы она лишь незначительно перевешивает риски, связанные с редкими побочными эффектами прививок. Вскоре после публикации доклада глава британского Минздрава Саджид Джавид поручил Уитти вновь изучить вопрос о вакцинации школьников и рассмотреть его "под более широким углом", чтобы ведомство смогло принять окончательное решение с учетом различных точек зрения.

Источники The Daily Telegraph в британском правительстве отмечают, что в конечном итоге рекомендация прививать школьников 12-15 лет будет дана, а подготовка к их вакцинации уже ведется. В пользу такого шага ранее высказывался министр образования королевства Гэвин Уильямсон. Чиновники и многие эксперты надеются, что это поможет снизить темпы распространения вируса в королевстве и обеспечить непрерывность учебного процесса, избежав закрытия школ и отдельных классов из-за вспышек COVID-19. При этом в правительстве много раз подчеркивали, что вакцинация детей будет осуществлять лишь с согласия взрослых.

Как указывают в комитете по вакцинации, на два миллиона привитых школьников в указанной возрастной группе будет приходиться 184 предотвращенных случая госпитализации с COVID-19, в том числе 5 случаев, требующих помещения подростка в реанимацию. Эти цифры не учитывают влияние вакцинации школьников, которые в подавляющем большинстве случаев легко переносят болезнь, на уровень заболеваемости среди других возрастных групп. В то же время указывается, что среди 2 млн привитых можно ожидать от 24 до 68 случаев развития миокардита - воспаления сердечной мышцы, которое в редких случаях наблюдается после введения мРНК-вакцин от коронавируса. Авторы рекомендаций считают, что при таком соотношении польза все еще перевешивает риски, однако некоторые побочные эффекты вакцинации подростков пока могут быть еще мало изучены, что создает "существенную неопределенность".

В августе комитет рекомендовал делать прививку от коронавируса всем подросткам в возрасте 16 и 17 лет, а также детям 12-15 лет, которые по состоянию здоровья наиболее подвержены риску инфекции. Для применения среди подростков в Соединенном Королевстве одобрены мРНК-вакцины, созданные американскими компаниями Moderna и Pfizer вместе с ее немецким партнером BioNTech.

Отметим, что вопрос о необходимости вакцинации подростков вызывает споры не только в экспертном сообществе. В пятницу в Лондоне прошла акция противников вакцинации детей. Несколько сотен протестующих пытались ворваться в здание Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании, которое защищала полиция. Именно MHRA отвечает за регистрацию вакцин на территории королевства и ранее одобрило использование двух из них среди подростков.

Как сообщается на странице Скотленд-Ярда в Twitter, в ходе акции пострадали пятеро сотрудников полиции. 10 демонстрантов были задержаны.

Несмотря на регулярные акции антипрививочников в столице королевства, Великобритания является одним из мировых лидеров в сфере осуществления массовой вакцинации населения от коронавируса. Согласно последним данным, первый укол получили 88,6% граждан страны, которым больше 16 лет (свыше 48 млн человек). Полностью вакцинировано 79,4%.