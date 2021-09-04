Украинские бизнесмены начали собирать средства на восстановление костела Святого Николая

Ряд бизнесменов выделили средства восстановление пострадавшего от пожара костела Святого Николая в Киеве, благодаря чему есть часть суммы на проведение противоаварийных работ, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Пожар в Костеле Святого Николая объединил украинцев. Со всей страны получаем сообщения и звонки с предложениями помощи костелу», — написал Ткаченко на странице в Facebook.

Министр сообщил, что основатель и совладелец компании «Розетка.Уа» (Rozetka) Владислав Чечеткин, сооснователь виртуального monobank Олег Гороховский, совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер, председатель правления Альфа-Банк Виктория Михайле уже выделили средства, благодаря чему есть часть суммы на противоаварийные работы.

«Мы понимаем, что полное восстановление костела стоить десятки миллионов гривень. Так же, как и восстановление органа. Для всех, кто хочет приобщиться к спасению жемчужины Киева, публикую счет Национального дома органной и камерной музыки», — подчеркнул Ткаченко, прикрепив данные реквизитов.