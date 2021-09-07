В нескольких городах Афганистана прошли акции в поддержку сил сопротивления в Панджшере

Демонстрации в поддержку сил национального сопротивления северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в стране радикальному движению «Талибан», прошли поздно вечером в понедельник в нескольких городах Афганистана. Об этом сообщила газета Herat Times.
По ее данным, главные акции в поддержку призыва лидера ополченцев Ахмада Масуда противостоять талибам, а также против политики властей Пакистана, сотрудничающих с радикалами, проходили в Кабуле, в центральной провинции Дайкунди, а также в городах Газни и Герат на востоке и северо-западе Афганистана соответственно. Помимо этого, по сведениям газеты Afghanistan Times, массовое шествие имело место в четвертом по величине городе страны Мазари-Шарифе, расположенном на севере государства.
Основными лозунгами демонстрантов были «Да здравствует Ахмад Масуд!», «Смерть „Талибану“!» и «Смерть Пакистану!». О каких-либо происшествиях в ходе протестных акций информации не поступало.
В поддержку участников демонстраций выступил бывший глава управления национальной безопасности страны Рахматулла Набиль. «Пакистан был и остается врагом Афганистана. Восстание против властей Пакистана — национальный долг и обязанность каждого афганского гражданина», — написал он на своей странице в Twitter.
В субботу глава межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид посетил Кабул по приглашению руководства талибов. На переговорах с лидерами движения и афганскими политиками, включая бывшего премьер-министра Гульбеддина Хекматияра, Хамид изложил позицию Исламабада по ситуации в Афганистане и обсудил вопросы отношений между двумя странами. Между тем представители ополченцев в Панджшере в последние дни обвиняют пакистанские власти в том, что они оказывают военную и финансовую поддержку «Талибану».
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