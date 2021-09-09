Лукашенко назвал русских и белорусов «практически единым народом»

Глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным назвал русских и белорусов практически единым народом, произошедшим от одного корня.
«Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе — родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы», — отметил Лукашенко, которого цитирует ТАСС.
Он согласился с тезисом Путина о том, что договоренности, к которым стороны рассчитывают прийти в ходе начавшегося визита белорусского лидера в Москву, не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах. «При чем тут выборы? Если мы что-то хорошее сделаем, это будет подарок к этому празднику предвыборному, если народ это оценит. Людям виднее», — сказал он.
Напомним, что лидеры двух стран собираются обсудить интеграционные документы.
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