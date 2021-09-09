Цены на газ в Европе впервые превысили $700

Биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, превысив отметку в $700 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $700,2 долларов за 1 тыс. куб. м, или €57,56 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
На открытии торгов в четверг цена составляла $679 1 тыс. куб. м, в течение дня она корректировалась до $669,4, а затем начала резко расти, побив очередной рекорд.
В конце августа биржевые цены на газ в Европе установили рекорд, впервые превысив $600 за 1 тыс. куб. м. Подобный толчок ценам на газ придали результаты аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. На него были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки, или 4,3% объема. По аналогичным причинам цены на газ подскочили и в июле — тогда «Газпром» отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.
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