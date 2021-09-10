Глава ВСК уверяет, что спецоперации по «вагнеровцам» не было

Санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было, а проводилось специальное разведывательное мероприятие, заявила председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа»).

«Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолёта с „вагнеровцами“ в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое проводилось в рамках постоянной работы Главного управления разведки. А именно ведется работа с 2014 года по документированию, сбору информации о лицах, которых привлекали в той или иной мере к агрессии со стороны Российской Федерации, к действиям в ОРДЛО», — сказала Безуглая на брифинге в пятницу.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию дела «вагнеровцев» также пришла к выводу, что пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать это «специальное мероприятие», поскольку его планировали в июле 2020 года.

«Согласно заявлениям пятого президента, он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году. Но мы видим, что в 2014-2018 году — это рутинная работа, а планирование специального мероприятия — это июль 2020 года», — отметила она.

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа того же года Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер», которые «принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». «Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации», — сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер»: они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату «вагнеровцев», назвав идею такой операции «идеей других стран».

8 сентября 2021 года на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК «Вагнер». По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения «ложны»