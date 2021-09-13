В Раду поступило ходатайство о внеочередных выборах мэра Кривого Рога

В Верховную раду Украины поступило ходатайство о внеочередных выборах мэра Кривого Рога. Инициатива связана с гибелью городского головы Константина Павлова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от «Слуги народа» Александра Качуры.
«В Раду зашли документы касательно назначения внеочередных выборов мэра Кривого Рога. У парламента теперь есть 90 дней, чтобы принять решение», — отметил он.
Он также добавил, что ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании Комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления состоится в следующую среду.
Напомним, в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным в собственном доме, рассматриваются две версии — самоубийство и доведение до самоубийства.
В связи с его гибелью обязанности городского головы Кривого Рога исполняет Юрий Вилкул, который до этого был мэром в течение десяти лет.
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