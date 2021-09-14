Новую Зеландию могут переименовать

Новозеландская Партия маори, объединяющая маори — коренных жителей страны, выступила с петицией об официальном изменении названия страны на местное — Аотеароа, сообщает во вторник The Guardian.

Авторы петиции полагают, что Новая Зеландия могла бы официально изменить название в течение пяти лет.

«Аотеароа — это название, которое объединит страну, а не разделит ее», — отмечают они.

Кроме того, в петиции содержится призыв к властям вернуть всем городам страны оригинальные названия на языке маори.

Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн ранее заявляла, что вопрос о смене названия страны в повестке дня не стоит, однако она высказалась за более широкое употребление названия Аотеароа для обозначения Новой Зеландии.

The Guardian напоминает, что петиция об изменении названия Новой Зеландии подана спустя 49 лет после того, как в парламент было внесено другое предложение, приведшее в итоге к тому, что язык маори стал официальным языком этой страны.