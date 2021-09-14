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Новую Зеландию могут переименовать

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Новую Зеландию могут переименовать

Новозеландская Партия маори, объединяющая маори — коренных жителей страны, выступила с петицией об официальном изменении названия страны на местное — Аотеароа, сообщает во вторник The Guardian.

Авторы петиции полагают, что Новая Зеландия могла бы официально изменить название в течение пяти лет.

«Аотеароа — это название, которое объединит страну, а не разделит ее», — отмечают они.

Кроме того, в петиции содержится призыв к властям вернуть всем городам страны оригинальные названия на языке маори.

Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн ранее заявляла, что вопрос о смене названия страны в повестке дня не стоит, однако она высказалась за более широкое употребление названия Аотеароа для обозначения Новой Зеландии.

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The Guardian напоминает, что петиция об изменении названия Новой Зеландии подана спустя 49 лет после того, как в парламент было внесено другое предложение, приведшее в итоге к тому, что язык маори стал официальным языком этой страны.

Новая Зеландия, Аотеароа
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