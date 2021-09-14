Столицу Олимпиаду-1960 переименовали по требованию индейцев

Популярный горнолыжный курорт Скво-Вэлли в Калифорнии, название которого включает уничижительный термин для индейских женщин, изменил свое название на Палисадес Тахо, сообщает NBC New-York.
Смена названия курорта, принимавшего зимнюю Олимпиаду-1960, стала частью кампании по восстановлению расовой справедливости, отмечает издание.
Решение переименовать курорт было принято в 2020 году после обширного исследования исторического и современного использования слова «скво». Также вопрос обсуждали с представителями местного племени васо, которые подтвердили, что слово считается унизительным по отношению к женщинам из числа коренного населения.
Изначально «скво» на языке алгонкинов означало «женщина» или «жена». Его использовало в том числе племя уошу, входившее в алгонкинскую языковую группу и населявшее горную долину, где накануне Олимпиады-1960 был построен курорт. Американские колонисты стали пренебрежительно именовать «скво» индейских женщин, имея в виду, что они являются глупыми и непривлекательными. Сейчас это слово воспринимается американцами как оскорбление представительниц коренных народов и поэтому исчезло из алгонкинских языков.
Курорт находится в Олимпийской долине, которая была известна как Скво-Вэлли еще до проведения зимних Олимпийских игр 1960 года. Племена этого региона десятилетиями просили курорт сменить название.
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