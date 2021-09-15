Разумков считает, что у СНБО не может быть права признавать кого-либо олигархом

Нахождение законопроекта о деолигархизации на экспертизе в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении в парламенте, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«Если законопроект будет готов к рассмотрению и на этом будут настаивать комитет и фракции Верховной Рады — да, он пойдет в зал, как это предписано Регламентом. Если же будет другое мнение озвучено коллегами... Я приму и один, и второй вариант. У меня нет ограничений для включения его в повестку дня в связи с тем, что он отправлен в Венецианскую комиссию», — сказал Разумков в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По словам спикера парламента, определять, кто именно относится к олигархам, должна максимально независимая структура, а не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). При этом он подчеркнул, что при подготовке законопроекта нельзя забывать о конституционных нормах.
«У СНБО нет функций признания того или иного человека кем-либо. Точно так же это будет граничить с полномочиями и других членов СНБО. Чтобы не получилось, как с законом о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ): через какой-то промежуток времени Конституционный суд скажет свою позицию, и мы будем не очень хорошо выглядеть как внутри государства, так и за его пределами», — сказал председатель Верховной Рады.
Разумков напомнил, что подал свои правки ко второму чтению законопроекта.
«Считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах. Там не будет такой большой нагрузки, объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. И такая комиссия может работать при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — не под НАПК, а при НАПК», — подытожил спикер парламента.
Он также рассказал, что не чувствует влияние олигархов на Верховную Раду.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016