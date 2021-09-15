При взрыве автомобиля в Днепре погибли чиновница ГСЧС и ветеран АТО

При взрыве автомобиля в Днепре погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
«Страшная новость для всей нашей семьи спасателей. Сегодня около девяти утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева. Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел — одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС», — сообщает пресс-служба ГСЧС на странице в Facebook.
Также в ведомстве добавили, что Гречищева была волонтером Красного Креста.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, погиб также ветеран АТО Алексей Кавлак.
Ранее правоохранители установили, что в автомобиле, который взорвался утром в среду в Днепре, находились мужчина и женщина. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Как сообщалось, в г.Днепр в среду в 9 утра на пр. Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016