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Арахамия рассказал, о чем шутил с Коломойским на футбольном матче

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Арахамия рассказал, о чем шутил с Коломойским на футбольном матче

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал обнародованные в сети кадры своего общения с бизнесменом Игорем Коломойским.

«Он сказал: „Сейчас я к тебе подойду — и тебе нужно будет декларироваться“, а я ему говорю: „Не спешите, ещё пару недель есть — можно не декларироваться“. Обменялись шутками про закон об олигархах», — сказал Арахамия журналистам в пятницу.

Вместе с тем он подчеркнул, что на матче был с супругой, сыном и другом.

«Я не знал (что на матче будут министры, другие депутаты и бизнесмены — Ред.), потому что я в ту ложу (общение Арахамии и Коломойского запечатлели в вип-ложе стадиона — Ред.) не шел, хотя у меня был, кстати, билет туда. Но я никогда не хожу в ложу почётных гостей, я иду в те ложи, где обычные люди. Я не был там (в вип-ложе): вот ложа номер 33 (где находился Арахамия — Ред.), за бортиком, потом ложа почётных гостей», — добавил глава фракции монобольшинства.

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Ранее журналист Михаил Ткач обнародовал в соцсети фотографии, на которых запечатлено общение Арахамии и Коломойского во время матча лиги чемпионов «Динамо-Бенфика».

Игорь Коломойский, Слуга народа, Давид Арахамия
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