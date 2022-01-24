Неизвестный устроил стрельбу в университете в Германии

Не менее четырех человек получили ранения в результате стрельбы в понедельник в Гейдельбергском университете в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, злоумышленник мертв. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию. За жизнь одного из пострадавших борются врачи.

По информации агентства, преступник из огнестрельного оружия ранил нескольких человек в лекционном зале университета. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Территория вблизи учебного заведения оцеплена.

Как сообщили DPA источники в правоохранительных органах, стрельбу устроил студент, он покончил с собой. По информации агентства, молодой человек открыл беспорядочную стрельбу. У него было несколько ружей. Полиция пока не видит политической или религиозной подоплеки в этом деле.