В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу – люди выпрыгивают из окон

В Пермском государственном университете в РФ неизвестный открыл огонь из травматики.

Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, часть выпрыгивают из окон, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Один человек пострадал при стрельбе в пермском госуниверситете, сообщила пресс-служба вуза.

Официальная группа Пермского госуниверситета во «ВКонтакте» разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», — сказано в сообщении.

Других подробностей пока нет.