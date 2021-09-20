В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу – люди выпрыгивают из окон

В Пермском государственном университете в РФ неизвестный открыл огонь из травматики.
Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, часть выпрыгивают из окон, сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Один человек пострадал при стрельбе в пермском госуниверситете, сообщила пресс-служба вуза.
Официальная группа Пермского госуниверситета во «ВКонтакте» разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.
«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», — сказано в сообщении.
Других подробностей пока нет.
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