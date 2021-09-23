Согласно последнему опросу, партия Меркель проигрывает выборы в ФРГ

Социал-демократическая партия Германии СДПГ, по данным опроса институтов изучения общественного мнения Kantar и Emnid, может рассчитывать на парламентских выборах на 25% голосов избирателей.

Партийный союз Ангелы Меркель ХДС/ХСС, который за последние недели серьезно потерял в поддержке, может получить 21% голосов.

На третьем по популярности месте — «Зеленые» с 16% голосов, далее следует Свободная демократическая партия Германии с 11% голосов, правая «Альтернатива для Германии» с 11% и «Левые» с 7%.

Опрос проведен по заказу издания Focus с 15 по 21 сентября 2021 года, в нем приняли участие 1 тыс. 433 гражданина.

26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы. Вне зависимости от их результата Меркель не будет претендовать на пост канцлера.