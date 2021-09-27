На выборах в Германии лидируют социал-демократы

По опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Германии данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.
За блок ХДС/ХСС проголосовали 24,1% избирателей. В комментариях СМИ отмечается, что это самый низкий в истории уровень поддержки.
«Зеленые» занимают третье место с 14,8% голосов, далее следуют Свободная демократическая партия — 11,5% и Альтернатива для Германии — 10,3% голосов.
В новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.
Крупнейшую фракцию в бундестаге сформируют социал-демократы.
Поскольку ни одна из партий не получила абсолютного большинства, для формирования правительства им придется договариваться о создании коалиции. В новом составе бундестага парламентское большинство составляет 368 депутатов.
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