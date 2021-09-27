На выборах в Германии лидируют социал-демократы

По опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Германии данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.

За блок ХДС/ХСС проголосовали 24,1% избирателей. В комментариях СМИ отмечается, что это самый низкий в истории уровень поддержки.

«Зеленые» занимают третье место с 14,8% голосов, далее следуют Свободная демократическая партия — 11,5% и Альтернатива для Германии — 10,3% голосов.

В новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.

Крупнейшую фракцию в бундестаге сформируют социал-демократы.

Социал-демократы — 206 депутатов (плюс 53 мандата);

ХДС/ХСС — 196 депутатов (минус 50 мандатов);

«Зеленые» — 118 депутатов (плюс 51 мандат);

Свободные демократы — 92 депутата (плюс 12 мандатов);

«Альтернатива для Германии» — 83 депутата (минус 11 мандатов);

«Левые» — 39 депутатов (минус 30 мандатов).

Поскольку ни одна из партий не получила абсолютного большинства, для формирования правительства им придется договариваться о создании коалиции. В новом составе бундестага парламентское большинство составляет 368 депутатов.