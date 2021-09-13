Кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ выиграл уже вторые предвыборные дебаты

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр финансов Олаф Шольц выиграл второй раунд предвыборных дебатов, показал опрос телезрителей, проведенный исследовательским центром Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

Около 41% телезрителей сочли выступление Шольца наиболее убедительным. Кандидат от Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель Армин Лашет получил 27% голосов, представительница «Зеленых» Анналена Бербок — 25%.

Зрителям также задавали вопрос, кто из кандидатов выглядит наиболее компетентным. 49% из них решили, что Шольц, 26% высказались за Лашета, 18% проголосовали за Бербок.

При этом наиболее «симпатичной» кандидаткой респонденты нашли Бербок — за нее проголосовали 39%. Шольц получил в этой категории 34% голосов, Лашет — 18%.

Третий, заключительный, раунд дебатов пойдет 19 сентября на телеканалах ProSieben, Sat.1 и Kabeleins. Выборы в ФРГ пройдут 26 сентября.