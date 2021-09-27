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Байден прокомментировал фразой «черт возьми» результаты выборов в бундестаг

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Байден прокомментировал фразой «черт возьми» результаты выборов в бундестаг

Президент США Джо Байден назвал «стойкой» Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), передает немецкое издание RND. Так американский лидер прокомментировал успехи партии на выборах в бундестаг.

«Черт возьми... Они стойкие», — сказал Байден.

Выборы в немецкий бундестаг прошли 26 сентября. ЦИК Германии объявил, что победу на них одержала СДПГ. Партия набрала 25,7% голосов. Это первая победа социал-демократов на выборах начиная с 2002 года. Тогда по итогам голосования СДПГ сформировала коалицию с «Зелеными».

Второе место на прошедших 26 сентября выборах занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, партия действующего канцлера Ангелы Меркель). За него отдали голоса 24,1% избирателей. Deutsche Welle отметил, что этот результат стал худшим на федеральных выборов за всю историю блока.

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Третье место заняли «Зеленые» (14,8%), затем — «Свободные демократы» (11,5%) и «Альтернатива для Германии» (10,3%). «Левые» набрали 4,9%, не преодолев пятипроцентный барьер. При этом партия будет представлена в парламенте благодаря полученным трем прямым мандатам в двух избирательных округах в Берлине и одном в Лейпциге.

Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет уже допустил возможность создания коалиции из трех политических партий. Предыдущие правительства формировались двумя политическими силами. По словам Лашета, Германии нужна коалиция из консервативных партий, чтобы модернизировать страну.

СДПГ, ФРГ, Бундестаг
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