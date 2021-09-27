Байден прокомментировал фразой «черт возьми» результаты выборов в бундестаг

Президент США Джо Байден назвал «стойкой» Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), передает немецкое издание RND. Так американский лидер прокомментировал успехи партии на выборах в бундестаг.

«Черт возьми... Они стойкие», — сказал Байден.

Выборы в немецкий бундестаг прошли 26 сентября. ЦИК Германии объявил, что победу на них одержала СДПГ. Партия набрала 25,7% голосов. Это первая победа социал-демократов на выборах начиная с 2002 года. Тогда по итогам голосования СДПГ сформировала коалицию с «Зелеными».

Второе место на прошедших 26 сентября выборах занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, партия действующего канцлера Ангелы Меркель). За него отдали голоса 24,1% избирателей. Deutsche Welle отметил, что этот результат стал худшим на федеральных выборов за всю историю блока.

Третье место заняли «Зеленые» (14,8%), затем — «Свободные демократы» (11,5%) и «Альтернатива для Германии» (10,3%). «Левые» набрали 4,9%, не преодолев пятипроцентный барьер. При этом партия будет представлена в парламенте благодаря полученным трем прямым мандатам в двух избирательных округах в Берлине и одном в Лейпциге.

Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет уже допустил возможность создания коалиции из трех политических партий. Предыдущие правительства формировались двумя политическими силами. По словам Лашета, Германии нужна коалиция из консервативных партий, чтобы модернизировать страну.