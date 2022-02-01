В партии канцлера ФРГ определились с позицией по Украине

Курс канцлера ФРГ, социал-демократа Олафа Шольца по конфликту вокруг Украины нашел поддержку всей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в целом. Такое заявление сделал недавно избранный сопредседатель этой партии Ларс Клинкбайль ечером в понедельник, 31 января, в эфире общественно-правового телеканала ARD. Об этом он заявил после расширенного заседания правления партии, целью которого было выработать единую позицию СДПГ в отношениях с Россией.

«Мы четко говорим, от кого исходит эскалация. Мы ясно говорим: все варианты (реакции на эту эскалацию. — Ред.) подлежат обсуждению. Сейчас важны дипломатия и мир», — подчеркнул политик. По словам Клинкбайля, именно это и является единым подходом СДПГ и «эту позицию разделяют все, кто взял и берет на себя ответственность в сфере социал-демократии».

Сопредседатель СДПГ указал также, что решение о том, какую позицию занимает его партия, было принято им самим, сопредседательницей партии Заскией Эскен и канцлером Германии Олафом Шольцем. «То, что говорим мы, говорится от имени всей СДПГ», — подчеркнул он.

По информации агентства dpa, во встрече руководства партии 31 января приняла участие и премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. До сих пор она активно отстаивала проект «Северный поток — 2» и выступала против введения санкций, пытаясь защитить рабочие места в ее федеральной земле, которые связаны с запуском этого газопровода.

Отвечая на вопрос о том, какие санкции против России поддержит СДПГ в случае вторжения РФ в Украину, Клинкбайль не стал упоминать «Северный поток — 2», однако отметил: «Думаю, фразу о том, что рассматриваются все возможности, невозможно понять неправильно. Это значит, ничто не останется в стороне». Более конкретно говорить на эту тему он, однако, отказался, чтобы «не позволить России увидеть карты».

В последнее время правительство Германии, возглавляемое СДПГ, не раз подвергалось критике внутри Германии и на международной арене из-за противоречивой позиции в конфликте вокруг Украины. Многие полагают, что Берлин оказывает недостаточное давление на Москву, чтобы предотвратить военный конфликт.