Победитель выборов в ФРГ выступил за сохранение украинского транзита

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2» на пресс-конференции в Берлине, заявил, что все стороны должны взять на себя гарантии в связи с запуском газопровода, Украина должна остаться транзитером российского газа в Европу.

«Что касается вопроса о данном газопроводе, строительство которого завершено, то речь идет о том, чтобы сейчас все позаботились о том, чтобы гарантии, связанные с эксплуатацией, были приняты. К этим гарантиям относится, что Украина останется страной-транзитером, что мы убедились в том, что поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России», — сказал Шольц.

Он добавил, что Германия «приложила значительные усилия» для того, чтобы такие гарантии были даны и «на них можно было положиться».

Напомним, что СДПГ победила на прошедших вчера выборах в Германии. Однако ей нужно еще найти союзников для формирования коалиции.