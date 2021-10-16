Лашет взял на себя ответственность за провал партии Меркель на выборах в Бундестаг

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армин Лашет взял на себя всю полноту ответственности за провал консервативного блока ХДС/ХСС на прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг. Об этом он заявил в субботу на конференции молодежной организации ХДС в Мюнстере. Трансляцию вел телеканал N-tv.
«Нечего приукрашивать. Я несу ответственность как председатель и как кандидат в канцлеры», — сказал Лашет. «Мне и никому больше отвечать за предвыборную борьбу, кампанию», — добавил он. По его словам, консерваторы «показали достойный сожаления результат».
На парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. ХДС/ ХСС набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" — 14,8%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016