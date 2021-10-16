Лашет взял на себя ответственность за провал партии Меркель на выборах в Бундестаг

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армин Лашет взял на себя всю полноту ответственности за провал консервативного блока ХДС/ХСС на прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг. Об этом он заявил в субботу на конференции молодежной организации ХДС в Мюнстере. Трансляцию вел телеканал N-tv.

«Нечего приукрашивать. Я несу ответственность как председатель и как кандидат в канцлеры», — сказал Лашет. «Мне и никому больше отвечать за предвыборную борьбу, кампанию», — добавил он. По его словам, консерваторы «показали достойный сожаления результат».

На парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. ХДС/ ХСС набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" — 14,8%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.