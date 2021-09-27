Партия Меркель может не попасть в новую коалицию

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заявил, что по-прежнему хочет формировать федеральное правительство с участием двух партий — «Зеленых» и Свободной демократической партии.

«Эти партии должны руководить следующим правительством», — сказал Шольц.

Ранее он уже высказывался за так называемую коалицию «светофор», которая называется по партийным цветам трех партий.

По опубликованным предварительным официальным данным, на парламентских выборах в Германии побеждает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 25,7% голосов.

За блок ХДС/ХСС проголосовали 24,1% избирателей, на прошедших выборах уровень поддержки ХДС/ХСС стал самым низким в истории. «Зеленые» по итогам выборов получают 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%, правая «Альтернатива для Германии» — 10,3% голосов.

В результате, по информации германского избиркома, после подсчета голосов всех округов, число депутатов парламента увеличится с 709 до 735.