Клинт Иствуд отсудил шесть миллионов долларов за фейковые новости о себе

Клинт Иствуд на процессе в США отсудил 6,1 миллиона долларов у литовской компании Mediatonas, опубликовавшей фейковые новости об уходе актера из кино, сообщает газета New York Post.
Согласно иску, который был подан в феврале 2021 года, сайты Mediatonas распространяли «онлайн-интервью», в котором 91-летний Иствуд якобы говорит, что покидает Голливуд, поскольку продажа марихуаны предлагает ему «нечто большее». Речь шла о литовском дистрибьюторе продуктов из марихуаны, деятельность которого, как утверждалось на ресурсах компании, активно поддерживает истец.
Окружной суд Калифорнии удовлетворил иск Иствуда и его представителей, после того как компания Mediatonas не ответила на судебную повестку в марте.
«Занимаясь этим делом,... мистер Иствуд вновь продемонстрировал готовность противостоять правонарушениям и привлекать к ответственности тех, кто пытается незаконно нажиться на его имени, облике и доброй воле», — приводит газета слова адвоката актера Джордана Сасмана.
Клинт Иствуд, четыре раза выигравший премию «Оскар» в качестве актера и режиссера, продолжает регулярно снимать фильмы, несмотря на возраст. Премьера его последней картины «Мужские слезы» состоялась 17 сентября.
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