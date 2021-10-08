Умер нардеп Антон Поляков

В ночь на пятницу в такси стало плохо народному депутату Антону Полякову, при оказании медицинской помощи он умер. Полиция открыла уголовное производство, сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.
«Сегодня, 8 октября, в полиции Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы», — сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
В полиции подчеркнули, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт.
Правоохранители проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».
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