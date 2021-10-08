В прокуратуре назвали предварительную причину смерти нардепа Полякова

Причиной смерти народного депутата Антона Полякова, по предварительной информации правоохранителей, является острая коронарная недостаточность, сообщает Киевская городская прокуратура.

«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований», — отметили в ведомстве.

В ночь на пятницу в такси стало плохо народному депутату Антону Полякову, при оказании медицинской помощи он умер. Полиция открыла уголовное производство, сообщил ранее Отдел коммуникации полиции Киева.