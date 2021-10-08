Патрульные рассказали об обстоятельствах смерти депутата Полякова

В патрульной полиции сообщили обстоятельства задержания в Киеве автомобиля, в котором находился народный депутат Антон Поляков.
В Телеграме Патрульная полиция Украины сообщила: «Ночью во время патрулирования на проспекте Соборности в Киеве патрульные остановили автомобиль Hyundai Sonata за нарушение правил дорожного движения. В ходе общения с водителем заметили на заднем сидении мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Водитель сообщил, что это пассажир, которого он взял подвезти с остановки».
Как говорится в сообщении, патрульные вызвали скорую помощь и вспомогательный экипаж.
«Инспекторы достали пассажира из автомобиля и положили в стабильное боковое положение. У него отсутствовали пульс и дыхание. Патрульные немедленно начали сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой. В дальнейшем врачи скорой продолжили проводить реанимационные действия, однако это оказалось напрасным, мужчина в сознание так и не пришел. Позднее удалось установить личность умершего, им оказался действующий народный депутат Верховной Рады Украины», — отметили в полиции.
Затем на место прибыла следственно-оперативная группа Днепровского района для дальнейшего разбирательства и квалификации происшествия.
Напомним, в полицию Киева 8 октября поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Украины Антона Полякова.
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