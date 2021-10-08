С начала кампании вакцинации в Украине более 6 млн человек получили две прививки, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.
«Более 6 млн украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19! 127 685 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 7 октября 2021. Одну дозу получили 61 250 человек полностью иммунизированы — 66 435 человек», — указано в сообщении утром в пятницу.
В течение суток работали: 936 мобильных бригад, 3 050 пунктов прививки; 355 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 421 452 человека, из них получили одну дозу — 7 421 450 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
«Всего проведено 13 430 055 прививок», — подчеркнули в ведомстве.
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