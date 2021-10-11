Кроме Зеленского Макрон и Меркель поговорили с Путиным

Президент РФ Владимир Путин провел разговор с лидерами Фраеции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.
В разговоре Путина, Макрона и Меркель подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий трех стран в «нормандском формате».
Путин дал «принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от обязательств по Минским соглашениям и договоренностям саммитов», сообщили в Кремле. Также лидеры трех стран отметили важность реализации «Минска-2» как безальтернативной основы урегулирования на Донбассе.
«С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии „нормандской четверки“. Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и „нормандского“ саммита», — информирует пресс-служба Кремля.
Лидеры РФ, ФРГ и Франции также обсудили вопросы борьбы с терроризмом на Африканском континенте.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели сегодня в режиме видеоконференции важный разговор по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке Нормандского саммита, сообщил украинский президент.
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