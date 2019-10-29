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В МИД заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

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В МИД заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».

«Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь», — сообщил Пристайко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил о невозможности подготовки к саммиту в «нормандском формате» из-за «изменения позиции одной из сторон переговоров». В то же время Зеленский заявлял, что Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки», и ожидает, что саммит в этом формате состоится в ближайшее время.

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1 октября в Минске была подписана «формула Штайнмайера», которая должна регулировать особый статус Донбасса. Представители трехсторонней контактной группы договорились и о разведении сил в Золотом и Петровском. Оно должно стать важным условием для организации саммита в «нормандском формате».

29 октября было объявлено о начале разведения военных сил в городе Золотое Луганской области.

Владимир Путин, нормандский формат, Владимир Зеленский
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