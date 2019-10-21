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В Кремле назвали условия для проведения встречи «нормандской четверки»

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В Кремле назвали условия для проведения встречи «нормандской четверки»

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора подчеркнули безальтернативность минского Комплекса мер как основы для разрешения кризиса на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате» и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», — говорится в сообщении.

«При обсуждении возможности проведения очередного саммита „нормандской четверки“ президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел», — отметила пресс-служба главы российского государства.

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Напомним, ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не наблюдает особого продвижения в подготовке встречи саммита лидеров стран в «нормандском формате».

По его словам, Россию «несколько беспокоит ситуация» после подписания сторонами «формулы Штайнмайера» в Минске. Ушаков добавил, что с тех пор из Киева якобы «начали поступать весьма противоречивые сигналы».

Владимир Путин, нормандский формат, Эммануэль Макрон
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Понедельник, 21 октября 2019
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