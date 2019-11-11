Путин поговорил с Меркель про Украину

В понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили Украину, Ливию и Сирию, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
«Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности, с учетом подписанной в Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска „формулы Штайнмайера“, а также разведения вооружённых сил и средств на „пилотных“ участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское», — говорится в сообщении.
Президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского «Комплекса мер» 2015 года и других договорённостей, направленных на содействие урегулированию конфликта.
При этом в пресс-службе Кремля утверждают, что в ходе разговора была «подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины».
По данным Кремля, сторонами был «подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в „нормандской четверке“, в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате».
Также в разговоре была затронута тематика ведущихся трехсторонних — с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС — переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины.
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