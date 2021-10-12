Топ-5 лучших курортов Египта

Египет давно не нуждается в рекламе. Все, кому довелось побывать на курортах этого государства, убедились в высоком уровне сервиса, который предоставляют местные отели, насладились подводными красотами Красного моря, смогли прикоснуться к истории одной из древнейших цивилизаций на Земле. Поэтому многие ежегодно отдыхают именно в Стране пирамид.
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Если планируете посетить Страну пирамид впервые, предлагаем вам ознакомиться с лучшими египетскими курортами. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества.
В числе топовых туристических зон рассматриваемого государства:
Макади Бей — один из самых достойных курортов Египта. Он, как и многие другие туристические зоны этой страны, создавался практически с нуля. В итоге среди пустыни вырос роскошный зеленый туристический оазис. Отдых в Макади Бей подойдет тем, кто привык к безупречному сервису и хочет насладиться спокойным релаксом вдали от суеты и шума мегаполисов. Чтобы выбрать подходящий тур на этот курорт, достаточно перейти по ссылке coraltravel.ua/main/egypt/makadibay/.
Шарм-эль-Шейх считается популярнейшим курортом Египта. Сюда едут, в частности, любители активной туристической жизни и дайвинга. Именно в этой местности рифы подходят к самому побережью. Поэтому, если вы выберете отель с собственным рифом, то ежедневно сможете наслаждаться невероятной подводной жизнью Красного моря.
Хургада — старейший курорт страны. Эта туристическая зона богата отелями на любой вкус и кошелек. Также в Хургаде работает много разнообразных ресторанов с местной и европейской кухней. Туристы, отдыхающие на этом курорте, смогут отправиться на экскурсию в любой конец страны. Кроме того, Хургада — подходящее место для семейного отдыха.
Сома Бей — молодой курорт, расположенный возле Хургады. Описываемое место подойдет тем, кто любит спокойный, умиротворенный, комфортный отдых в окружении живописной природы. Путешественники, желающие окунуться в бурную жизнь популярного туристического центра, смогут без труда добраться до соседней Хургады.
Марса-Алам подойдет для семей с детьми, влюбленных пар и любителей природы. Возле молодого и бурно развивающегося курорта расположен собственный аэропорт, поэтому трансфер не будет обременительным. Что же касается моря и местных рукотворных зеленых оазисов, то они никого не оставят никого равнодушными.
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